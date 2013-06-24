За графіком і, відповідно, з різдвяно-новорічними окрасами стартував зимовий сезон руху поїздів на дитячих залізницях у Києві та Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Відвідувачі здійснили незабутню подорож, сповнену радістю дітей-пасажирів та серйозним підходом юних залізничників до своєї важливої справи.

Подорожі дитячими залізницями відбудуться за святковим графіком.

У Києві (Сирецький парк) поїзди курсуватимуть до 29 січня 2024 року:

суботи й неділі 10:30-18:50;

шкільні канікули (четвер-неділя): 11:10-17:10.

Вартість квитків:

загальний вагон: дорослий — 110 грн, дитячий — 80 грн;

ретровагон: дорослий — 130 грн, дитячий — 90 грн;

вагон класу люкс: дорослий — 150 грн, дитячий — 100 грн.

Додатково: відвідування Музею історії Південно-Західної залізниці — 50 грн; відвідування виставки вузькоколійної залізничної ретро-техніки — 50 грн.

У Дніпрі (парк імені Лазаря Глоби) поїзди курсуватимуть 24, 25, 30, 31 грудня 2023 року та 6, 7, 13, 14 січня 2024 року з 10:40 до 16:00.

Вартість квитків:

дитячий — 46 грн;

дорослий — 56 грн.

Розваги для малечі приготував також IronLand — дитяча точка на Центральному залізничному вокзалі Києва. Святкові активності відбуватимуться тут з 10:00 до 21:00. Всі активності на залізниці в новорічно-різдвяний період можна подивитись за цим посиланням https://ironadvent.uz.gov.ua