Українські цукрові заводи станом на 11 січня завершили сезон цукроваріння, розпочатий 20 серпня 2016 року, і переробили за цей період 13,7 мільйона тонн цукрових буряків. Про це йдеться на сайті асоціації цукровиробників «Укрцукор».
«Попри не надто сприятливі погодні умови, українські виробники цукру змогли підтвердити наші прогнози й виробити понад два мільйони тонн цукру, що майже на 40,5% перевищує показник минулого року», — цитує УНІАН керівника аналітичного відділу асоціації Руслану Бутило. Згідно з повідомленням, якість цукрових буряків у цьому сезоні також поліпшилася порівняно з 2015 роком — середня цукристість становить 17,65%, а вихід цукру — 14,68%. Загалом в Україні в сезон працювало 42 цукрових заводи.
За даними Укрцукру, в 2016 році вітчизняні цукровиробники поставили на зовнішні ринки майже 470 тонн продукції. Це найкращий показник за останнє десятиріччя. Основними імпортерами стали Шрі-Ланка, Грузія і Туніс.