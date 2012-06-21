Центральна виборча комісія Молдови оголосила про перемогу на виборах Майї Санду, лідера Партії дії і солідарності, колишнього прем'єр-міністра країни. У ході другого туру вона набрала 57,75% голосів, тоді як її суперник, чинний президент Молдови Ігор Додон – 42,25%. Інавгурація нового президента може відбутися 23 грудня.

У порівнянні з підсумками першого туру Санду змогла збільшити відрив з 3,5 до 15,5%. Можливо, це пов'язано з тим, що ті кандидати, хто програв у першому турі висловили саме їй свою підтримку. Для перемоги одному з претендентів необхідно було отримати більше половини дійсних голосів виборців.

Явка склала 52,78%. Це означає, що свої правом голосу скористалися понад 1,6 мільйона чоловік, що набагато більше, ніж два тижні тому. 1 листопада явка склала лише 42%, що багато хто пов'язує з пандемією коронавірусу: люди просто боялися заразитися. Утім, вибори були б визнані незалежно від того, скільки громадян взяли б участь у голосуванні (мінімального порогу в другому турі не передбачено). Як відзначили в ЦВК, другий тур виборів президента Молдови пройшов без серйозних порушень.

Оскільки вибори проходили в умовах пандемії, кожному виборцю видавали захисну маску, а на дільниці одноразово пускали рівно стільки людей, скільки кабінок для голосування там було встановлено.

Уже після того, як стали відомі попередні підсумки виборів, Санду оголосила, що вона робитиме в першу чергу на посаді президента. «Спасибі всім чесним людям, хто проголосував за мене. Наше перше завдання після виборів – об'єднати роз'єднане за підсумками цих виборів суспільство», –заявила вона, додавши, що лише в цьому випадку є шанс побудувати економіку, при якій люди не будуть прагнути їхати працювати за кордон.

Втім, щоб Санду стала першою жінкою-президентом Молдови, підсумки виборів спочатку повинен визнати Конституційний суд.

Майя Санду народилася в одному з сіл Фалештський району Молдови, який розташований в північно-західній частині країни і межує з Румунією. Її мама викладала в школі, а батько був ветеринарним лікарем. До 17 років, коли вона поступила на навчання в Кишинів, Санду жила на своїй малій батьківщині.

48-ми річна Майя Санду, економіст і управлінець за освітою, яка закінчила Академію економічної освіти в Кишиневі і Гарвардський інститут держуправління, не приховує, що є прихильницею європейської інтеграції. У ході передвиборної кампанії вона неодноразово висловлювалася на користь інтеграції Молдови з Румунією і подальший вступ до Євросоюзу. При цьому Санду говорить і про врегулювання Придністровського конфлікту, включаючи виведення російських миротворців.

«Ми побудуємо прагматичний діалог з усіма країнами, включаючи Україну, Румунію, європейські країни, Росію і США», – стверджує вона.

Одним з передвиборних гасел нового президента була боротьба з корупцією. Сама Санду незаміжня, живе в Кишиневі в квартирі площею 74 квадратних метра, їздить на автомобілі Toyota RAV 4 2007 року випуску. Раніше в інтерв'ю вона заявила, що в разі перемоги на виборах не планує з'їжджати зі своєї квартири, щоб не витрачати державні гроші.

У зовнішній політиці Санду дотримуватиметься західного вектора і йтиме в одному фарватері з політиками і керівниками регіону євроатлантичних поглядів. Поки у неї не буде парламентської більшості і підконтрольного уряду, все це буде носити декларативний характер.

Переконливу перемогу Майї Санду в другому турі президентських виборів 2020 року західна преса розцінює як завоювання проєвропейських сил Молдови.

Associated Press нагадує, що Санду виступає за більш тісні зв'язки з Європейським Союзом і пише про її «рішучу перемогу над стійким проросійським» політиком, маючи на увазі Ігоря Додона. Агентство відзначає, що нинішні вибори в Молдові розглядалися як свого роду «референдум щодо двох різних бачень майбутнього цієї маленької східноєвропейської країни». Такими двома векторами АР називає проєвропейський і проросійський рух у Молдові.

Ймовірно, що Майя Санду спробує вдихнути нове життя в перше з них. У 2014 році, коли країною керувала прозахідна коаліція, Молдова підписала угоду про тісніші політичні та економічні зв'язки з Євросоюзом. Однак з тих пір Брюссель все частіше критикував прогрес Молдови в проведенні реформ, нагадує АР.

ВВС характеризує поразку Додона як «принизливу для Кремля», оскільки президент РФ Володимир Путін відкрито підтримував чинного президента країни на цих виборах.

«Це було голосування про те, чи слід Молдові звернутися до Сходу або ж до Заходу», - констатує ВВС.

У ході виборчої кампанії Санду обіцяла зробити своїм пріоритетним завданням боротьбу з корупцією і спробувати об'єднати країну. Однак їй доведеться протистояти й іншим проблемам – серед яких пандемія коронавірусу і слабка економіка (Молдова залишається однією з найбідніших країн Європи). Майя Санду обіцяла залучити в країну кредитування західних фінансових інститутів.

Крім того, вона планує знайти можливість оголосити в країні дострокові вибори, щоб отримати проєвропейську більшість і в парламенті, де зараз проросійські сили контролюють 51 з 101 місця.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»