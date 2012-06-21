Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що Франція й Німеччина несуть моральну відповідальність за окупацію Росією частини територій Грузії та України через блокування у 2008 році в Бухаресті надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

"Наші міжнародні партнери дорікають нам, що у нас не долається корупція. У інших країнах теж є корупція. Французи, наприклад, у 2008 році займалися переговорами між Грузією і Росією, і в результаті грузини втратили частину території, а французи отримали замовлення на "Містралі" від Росії. Не знаю, чи отримали вони щось за частину Донецької та Луганської областей і Крим, але моральна відповідальність є", - заявив Данілов в інтерв'ю українському виданню Forbes, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що "Росія напала на Грузію та Україну, після того як Франція і Німеччина у 2008 році в Бухаресті заблокували нам План дій щодо членства в НАТО".

"Коли в Києві зустрічаємося в закритому режимі з німецькими і французькими представниками, я їм про це говорю", - зазначив Данілов.

Водночас, за словами секретаря РНБО, "останнім часом Німеччина змінила свій тон". "Україна зараз повертає свою суб'єктність, із нами починають спілкуватися, нас починають сприймати окремо від Росії", - сказав Данілов.