Днями відбувся Український інвестиційний форум у Копенгагені, який відкрила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко. Участь у заході взяли заступник міністра Олександр Грибан, міністр підприємництва Данії Мортен Бьодсков, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен.

У межах форуму було оголошено про втілення соціальної програми данського інвестиційного фонду для України на загальну суму мільярд данських крон, що становить приблизно 133 мільйони доларів.

«Данія — один з лідерів щодо фінансової допомоги Україні. Із початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка становить 1,4 мільярда доларів, загальна гуманітарна допомога, зокрема макрофінансова, — 212 мільйонів. Уряд України високо цінує підтримку Данії, розраховує на поглиблення двосторонньої співпраці та подальше залучення данського бізнесу у проєкти з відновлення України. Спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, фінансуватиме проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень і буде доступний для державного і приватного секторів», — зазначила Юлія Свириденко.

Як зауважив заступник міністра економіки Олександр Грибан, основна співпраця між Україною й Данією — налагодження взаємовигідних відносин, коли українські компанії не лише імпортують данські продукти, а й локалізують виробництво такої продукції в Україні.

«Нас цікавлять данські технології, й ми бачимо велику перспективу в застосуванні та розміщенні данських компаній в Україні у пріоритетних галузях. Зокрема це відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології й технології подвійного призначення», — зазначив Олександр Грибан.

У межах форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проєктів у галузях сільського господарства й агропереробки. Ідеться про постраждалі компанії південного регіону: «Нібулон», якому дадуть кредит на 25 мільйонів євро, й «Агроф’южн» — 15 мільйонів євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у данських експортерів.

За словами Олександра Грибана, данський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, а й безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України. Данський уряд планує істотно збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.

«Не потрібно чекати, доки війна закінчиться. Ми хотіли б залучити данський бізнес на ранніх стадіях відбудови України. Маємо діяти і підтримувати українську економіку», — зауважив Мортен Бьодсков.

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