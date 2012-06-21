Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен пообіцяв українській владі підтримку в здійсненні реформ і злітав у Дніпро та Маріуполь. Глава данського зовнішньополітичного відомства під час переговорів з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом наголосив, що Данія надалі підтримуватиме нашу державу і засуджуватиме незаконну анексію Криму Росією та порушення нею територіальної цілісності й суверенітету України. Він також зауважив, що для Данії дуже важливо «підтримувати гарні відносини і поліпшувати ефективність взаємодії з Україною».
Під час зустрічі політики обговорили основні пріоритети двосторонньої взаємодії між Києвом і Копенгагеном, а також плани українського уряду щодо продовження системних реформ в Україні. Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. «Завдання на найближчі кілька років — забезпечити економічне зростання і зміни, які необхідні державі. Цей процес є дуже важливим для нашої країни», — заявив Володимир Гройсман. Він повідомив, що уряд працює над формуванням середньострокового плану пріоритетних дій до 2020 року.
В українському уряді цінують підтримку Данії, спрямовану на просування реформ у нашій державі, зокрема у сфері боротьби з корупцією та енергетики. «Для нас така співпраця і дружні відносини з Данією є винятково важливими», — наголосив Прем’єр.
У свою чергу Андерс Самуельсен зазначив, що українському урядові вдалося домогтися поступу в здійсненні реформ. Він також повідомив, що данська сторона координуватиме проект підтримки боротьби з корупцією в Україні в межах програми «Антикорупційна ініціатива Євросоюзу». За його словами, Данія розробляє середньострокову 5-річну стратегію щодо продовження підтримки реформ в Україні у сферах децентралізації, боротьби з корупцією, енергетики, державного управління.
Володимир Гройсман та Андерс Самуельсен обговорили питання енергетичної безпеки в Європі, зокрема в контексті будівництва газопроводу «Північний потік-2», у якому зацікавлена Росія.
У межах візиту в Україну глава МЗС Данії разом зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним відвідали схід країни. «Важливий візит, щоб побачити ситуацію на місцях», — повідомило МЗС у Twitter. Проте потрапити до села Широкиного Волноваського району Донецької області дипломатам не вдалося. «Через постійні обстріли з боку російських окупаційних військ не можемо потрапити з данським колегою до Широкиного», — написав у Twitter Павло Клімкін.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»