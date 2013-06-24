Допомогу Данії у відновленні України, постачання військової техніки та посилення санкцій проти росії обговорили в Києві Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Вдячний Данії за рішення взяти участь у відновленні міста Миколаїв разом з іншими міжнародними партнерами. Впевнений, це стане основою для залучення великого та середнього данського бізнесу до реалізації інфраструктурних проектів в Україні», — сказав очільник українського Уряду.

Сторони також обговорили процес відмови від російських енергоносіїв. Денис Шмигаль порушив питання диверсифікації джерел постачання газу, а також поставки з Данії нафтопродуктів і сировини, необхідних для аграріїв.

«Це значно допоможе в проведенні посівної кампанії, оскільки ворог цілеспрямовано намагається зірвати її та спричинити дефіцит пального в Україні», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував Данії за потужну політичну й фінансову підтримку. Він підкреслив, що Україна розраховує і на підтримку Данії в набутті статусу кандидата на членство в ЄС. Також наша країна очікує схвального рішення Європейської Комісії щодо призупинення на рік імпортних мит на весь український експорт до ЄС.