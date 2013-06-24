26 травня відбувся Український інвестиційний форум у Копенгагені, який відкрила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко. Участь у заході взяли заступник Міністра Олександр Грибан, Міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу, Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен. Про це повідомляє Урядовий портал.

У рамках форуму було оголошено про запуск соціальної програми датського інвестиційного фонду для України на загальну суму в 1 млрд датських крон, що становить приблизно $133 млн.

«Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова – $212 млн. Уряд України високо цінує підтримку Данії, розраховує на поглиблення двосторонньої співпраці та подальше залучення датського бізнесу в проекти з відновлення України. Так, спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, буде фінансувати проекти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів», - відзначила Юлія Свириденко.

Як зазначив заступник Міністра економіки Олександр Грибан, основною співпрацею між Україною і Данією є налагодження взаємовигідних відносин, коли українські компанії не лише імпортують датські продукти, а й локалізують виробництво такої продукції в Україні.

«Нас цікавлять датські технології і ми бачимо велику перспективу у застосуванні та розміщенні датських компаній в Україні у пріоритетних галузях. Зокрема, це відновлювальна енергетика, будівельні матеріали, технології відновлення комунального господарства, а також оборонні технології та технології подвійного призначення», - зазначив Олександр Грибан.

Так, в рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проектів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону – Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн – 15 млн євро. Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у датських експортерів.

За словами Олександра Грибана, датський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але і безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України. Також датський Уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.

«Не потрібно чекати, поки війна припиниться. Ми хотіли б залучити датський бізнес на ранніх стадіях відбудови України. Ми маємо діяти і підтримувати українську економіку», - зауважив Міністр підприємництва Данії Мортен Бьодсков.