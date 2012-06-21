Село Крилос, на території якого в Середні віки існувала столиця Галицько-Волинського князівства, та нинішній Галич, адміністративний центр Галицького району Івано-Франківської області, об’єднуються в єдиний духовно-культурний центр Прикарпаття. Такий центр давно існує, але нині спеціально створена в області робоча група працює над його організацією та реєстрацією. Утворення центру приурочено до славних ювілеїв, що відбудуться найближчим часом: 650-річчя отримання Галичем Магдебурзького права та 1120-та річниця від першої письмової згадки про це давнє місто, що зіграло велику роль в історії нашої держави. Це ще один крок до збереження історико-культурного надбання, збагачення наших знань про славну минувшину України, Прикарпаття та розкриття його туристичного, інвестиційного, сакрального потенціалу.
Основою стане Національний заповідник «Давній Галич» у межах історичного ареалу середньовічного міста, де розташовані пам’ятки загальнодержавного та світового значення. Зокрема найстаріші зі збережених храмів Галицько-Волинської держави — церква Святого Пантелейомона, заснована у 1194 році, та церква Різдва Христового, збудована в середині XIV століття.
— Збереження та реконструкція пам’яток історії та архітектури — обов’язок влади та суспільства перед прийдешніми поколіннями, тож науковці, історики, представники духовенства та громадськості краю працюють над концепцією роботи нового центру, — наголошує голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук.
Серед завдань історико-духовного центру Галич-Крилос — проведення науково-історичних робіт, музеїфікація історико-духовних об’єктів Давнього Галича, пошук цікавих артефактів. А ще — відновлення Успенського Собору, однієї з найвизначніших пам’яток Давньої Русі, перепоховання тлінних останків галицького князя Ярослава Осмомисла на місці його першого поховання.