Україна і Румунія мають наміри спільно подати на номінацію всесвітньої спадщини ЮНЕСКО землеробську давню цивілізацію Трипілля-Кукутень, від якої маємо чимало знайдених археологами артефактів. Її представники заселяли територію нинішньої України, Румунії та Молдови задовго до становлення і поширення греко-римської античної культури.
Буковина якраз потрапляє в цей історичний ареал. На території Чернівецької області відомі 330 пам’яток Трипільської культури, датованих V тисячоліттям до нашої ери.
Буковинські трипільські старожитності (а вони зберігаються нині в музеях Лондона, Відня, Берліна і, звісно, в Чернівецькому краєзнавчому музеї) досліджував зокрема Олег Ольжич, наш відомий поет, археолог, громадський діяч. Тому саме у Чернівцях представники столичних культурологічних організацій та установ разом зі своїми румунськими та молдовськими колегами обговорювали підготовку необхідних документів до списку світової спадщини. До того ж Чернівці мають досвід такої номінації: у 2011 році до спадщини ЮНЕСКО внесено Резиденцію Буковинських та Далматинських митрополитів (зараз у ній розміщено Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича).
Міжнародна робоча зустріч експертів з трьох країн відбулася в генеральному консульстві Румунії у Чернівцях за організаційного сприяння відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міськради. Українську частину історично-культурного проекту представляв знавець Трипільської культури Михайло Відейко, від румунів — генеральний директор музею «Буковина» в Сучаві Константин-Еміль Урсу.
Науковці мають успішний досвід спільної роботи. Так у 2007 році вони підготували і провели у Ватикані виставку «Трипілля-Кукутень», де були представлені унікальні експонати з України, Румунії та Молдови. Також завдяки спільним зусиллям вчених трьох країн незабаром побачить світ п’ятитомна енциклопедія цивілізації Трипілля-Кукутень англійською мовою. Вона стане ще одним вагомим аргументом для Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.