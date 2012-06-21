На Рахівщині (Закарпаття) днями вдруге відбувся фестиваль «Де бере початок Тиса». Ця найбільша в краї річка, довжина якої до впадіння в Дунай сягає майже 1000 кілометрів, бере початок саме в цьому куточку Карпат.
На свято разом з головою облдержадміністрації Геннадієм Москалем приїхали керівник Генерального консульства Угорщини у місті Берегове Матяш Сіладі та консул Румунії в селищі Солотвино Габріел Нікола. Вони висадили в селі п’ять саджанців вічнозеленого хвойного тиса, які символізуватимуть п’ять країн, через які несе води Тиса.
Основні заходи відбувалися в урочищі Околи на висоті понад 1260 метрів над рівнем моря. Захоплюючись чистотою води біля витоків величної європейської ріки, почесні гості разом із сотнями охочих скуштували води з Чорної Тиси.
«Сьогодні ми зібралися у цій прекрасній місцині Закарпаття, де бере початок гордість українських Карпат — найбільша ліва притока Дунаю Тиса. Вона прославлена в легендах, на її честь названо астероїд Сонячної системи, її образ у пісні-реквіємі «Пливе кача по Тисині» став символом героїзму Небесної Сотні», — сказав Геннадій Москаль. У фестивальній програмі взяли участь професійні й самодіяльні музиканти, прозвучали твори мовами країн — учасниць фестивалю.
Гості із задоволенням пройшлися до витоку Тиси безпечними сходами, які торік реконструювали.
Тут встановлено рекреаційні об’єкти, інформаційні стенди. Закарпатські лісівники прикрасили місцину дерев’яними скульптурами. Торік восени силами Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства поблизу витоку Чорної Тиси побудували лісову дорогу, яка сполучає Тячівський і Рахівський райони області та скорочує шлях між ними з 210 до 22 кілометрів. Тож їздити тут стало набагато зручніше.