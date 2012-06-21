Експерти вважають, що ранні овочі не завжди корисні для організму. Адже, окрім вітамінів, вони часто містять велику кількість нітратів.

Спеціалісти розповіли, на що слід звертати увагу вибираючи й купуючи ранні овочі. Про це повідомляє «Depo.Київ» з посиланням на Держпродспоживслужбу міста Києва.

Зазначається, що вміст нітратів у овочах закритого ґрунту у 1,5—2 рази більше, ніж у відкритому.

«Якщо є підозра, що придбані овочі «багаті на нітрати», зберігати їх потрібно протягом короткого часу, бажано у холодильнику», — зазначили експерти.

Обираючи ранні овочі слід пам'ятати:

♦ надійніше купувати ранні овочі в магазинах — там продукцію приймають від виробників, які мають необхідні документи про вміст нітратів у овочах;

♦ що більший плід, то більше в ньому стимулюючих речовин;

♦ вся зелень (кріп, шпинат, петрушка) та огірки повинні бути темно-зеленого кольору. Зрізи зелені повинні бути свіжими, а огірки твердими і мати тонку шкірку;

♦ молода капуста має бути легкою і не дуже твердою, з яскраво-зеленим блискучим листям і вологим, свіжим зрізом;

♦ плоди редису повинні бути не дуже великими, але твердими і рівномірно забарвленими, без темних і жовтих плям;

♦ при виборі болгарського перцю рекомендується звертати увагу на чашечку (вона має бути зеленою) і мати свіжий зріз.

Фахівці застерегли, що нітрати, потрапляючи в організм, викликають отруєння, захворювання серцево-судинної, нервової, травної систем.

«Пам'ятайте, що у корінні, шкірці, поверхневих шарах овочів та фруктів накопичується найбільша кількість нітратів», — йдеться в повідомленні.

Не можна вживати стебла петрушки, кропу, селери (нітратів там на 50—60% більше, ніж в листі), шкірку огірків, динь, баклажанів, кабачків, буряка, редьки.

Повністю позбутися нітратів неможливо, проте можна зменшити їх кількість.

«Перед вживанням і приготуванням овочі слід ретельно мити та видаляти позеленілі частини, де накопичується найбільше нітратів. Обов'язково овочі й фрукти потрібно замочувати в холодній воді не менше ніж на 30 хв.

Вимочувати та відварювати овочі слід у великій кількості води. Відвар зливати одразу після закінчення приготування, бо при охолодженні частина нітратів повертається в овочі», — зазначили експерти.

Під час варіння овочів кількість нітратів знижується на 40—80 %.

Салати, плодово-овочеві соки та готові до вживання овочі бажано їсти відразу після приготування.

«Найсвіжіші овочі мають термін зберігання від 5 до 10 днів. При купівлі овочів й фруктів звертайте увагу на їхній зовнішній вигляд, терміни реалізації, вимагайте у продавців надати документи, які засвідчують якість та безпеку харчових продуктів», — радять фахівці.

РБК Україна