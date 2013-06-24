Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Державною службою України у справах дітей розмістило в тестовому режимі інтерактивну мапу. Цей інструмент дасть змогу знайти магазини, де доступна оплата в межах програми «Пакунок школяра».

У межах другого траншу було профінансовано виплати для майже 18 тисяч родин. Станом на 5 вересня загалом допомогу вже нараховано понад 103 тисячам сімей на суму 526 млн грн, що становить 41% загального бюджету програми.

«Ми працюємо над удосконаленням «Пакунка школяра», і дашборд — важливий інструмент, який розвиватимемо надалі. Наше завдання — не просто надати фінансову підтримку, а й допомогти родинам легко зорієнтуватися, де її можна використати без зайвих турбот», — сказав міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Онлайн-дашборд — це навігатор, що не охоплює всіх магазинів. Хоч перелік не є вичерпним, на мапі можна знайти торговельні точки, де гарантовано розрахуватися в межах програми. На дашборді є фільтри за областю та територіальною громадою.

«Розміщення інтерактивної мапи — ще один крок до прозорості та зручності. Для нас важливо, щоб кожна родина швидко та безперешкодно мала змогу скористатися державною допомогою», — сказав голова Державної служби у справах дітей Петро Добромільський.

Загалом на дашборді відображено понад 25 тисяч торгових точок у всій Україні.

Варто враховувати, що адреси й назви магазинів можуть оновлюватися зокрема через перейменування громад або вулиць. Якщо хтось помітив неактуальні дані свого магазину, варто повідомити про це, заповнивши Google-форму за посиланням.

Нагадаємо, що участь у програмі відкрита для всіх магазинів з діяльністю «Торгівля шкільним приладдям (канцелярськими товарами), дитячим одягом та взуттям».

Батьки та інші законні представники першокласників можуть використовувати кошти в будь-якій торговельній точці у всій країні, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми: 5641 — дитячий одяг; 5651 — одяг для всієї родини; 5661 — магазини взуття; 5943 — канцелярські товари.

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року — подати заяву на отримання допомоги можна через застосунок «Дія» або в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.