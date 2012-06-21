У Брюсселі склали рейтинг і створили відповідну карту ставлення країн-членів Євросоюзу, а також деяких сусідніх країн до Росії. В основу дослідження покладено позиції країн під час дискусій всередині Євросоюзу щодо політики економічних санкцій стосовно Росії, а також нещодавні рішення окремих країн про висилання російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку в британському Солсбері.
Найжорсткішу політику щодо Росії, на думку брюссельського видання Bruxelles2, проводять у Великій Британії, Швеції, Литві та Польщі. Просто «жорстким» характеризується ставлення до РФ Естонії, Латвії, Данії, Чехії, Румунії, Албанії та Норвегії (останні дві не є членами ЄС).
Змішані позиції в політиці стосовно Москви відзначають у Франції, Німеччині, Фінляндії, Нідерландах, Ірландії, Хорватії, а також у Боснії і Герцеговині (не є членом ЄС), повідомляє Укрінформ.
М’яку щодо Росії, на думку експертів, політику проводять Італія, Іспанія, Португалія, Словаччина, Австрія, Словенія, Бельгія, Люксембург, Чорногорія, Македонія та Туреччина (останні три не є членами ЄС).
Найлояльнішими до РФ з «дуже м’якою» позицією визнано Угорщину, Болгарію, Кіпр, Мальту, Грецію, а також Сербію, яка не входить до Євросоюзу.