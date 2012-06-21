За останні 8 місяців найбільше квартирних крадіжок сталось у Дарницькому, Дніпровському, Оболонському районах Києва. Про це повідомив під час прес-конференції заступник начальника управління поліції охорони в Києві Віктор Веклич, передає УНН.
«Квартирних крадіжок найбільше скоюється в Дарницькому, Дніпровському, Оболонському районах столиці. Найменше — у Печерському районі», — зазначив В.Веклич.
За його словами, така тенденція спостерігається через те, що найбільша кількість охоронної сигналізації установлена в оселях саме Печерського району, найменше — у Дніпровському і Дарницькому.
Також у поліції охорони відзначили позитивну динаміку зменшення кількості квартирних злочинів порівняно з минулим роком.
«Якщо брати показники зареєстрованих квартирних крадіжок за 8 місяців в поточному році і в минулому, то ми маємо на 1991 квартирну крадіжку менше. Це на 35 % менше, ніж за аналогічний період минулого року, тобто ця динаміка доволі позитивна», — зазначив В.Веклич.
Усього за останні 8 місяців головним управлінням Національної поліції Києва було зареєстровано 3720 квартирних крадіжок.