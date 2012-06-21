Долина Смерті, Каліфорнія, США
Поки що саме в Долині Смерті зафіксовано світовий температурний рекорд. У 1913 році температура тут досягла +56,7 ° С, що близько до межі виживання людини. Зазвичай влітку в долині тримається температура +47 ° С, також Долина Смерті вважається найсухішим місцем в США.
Ель-Азізія, Лівія
До 1922 року місто Ель-Азізія вважали найспекотнішим місцем на планеті з рекордом +58 ° С. Але в 2012 році метеорологи засумнівалися в цьому, з огляду на той факт, що людина, яка зафіксувала цей температурний рекорд, була недосвідченою. Але в будь-якому випадку влітку в Ель-Азізії температура часто перевищує позначку +48 ° С.
Даллол, Ефіопія
У цій місцевості повно соляних пластів, кислотних гарячих джерел, гейзерів, а середня температура досягає +41 ° С. До речі, це найвища середня температура в цьому населеному пункті.
Ваді-Хальфа, Судан
Протягом року в Ваді-Хальфа не випадає жодного дощу. Найспекотніший тут місяць – червень із середньою температурою +41 ° С, а рекордний показник – +53 ° С.
Деште-Лут, Іран
З 2003 по 2009 рік супутники фіксували в цій пустелі найвищу температуру ґрунту на планеті – +70,7 °. Само собою, місцевість тут безлюдна.
Тірат-Цві, Ізраїль
Цей маленький кібуц в Ізраїлі (колективне земельне господарство) вважається найспекотнішим місцем в Азії з температурним рекордом +54 ° С зафіксованим у 1942 році. Хоча його теж, як і в Ель-Азізії, піддають сумнівам, але в будь-якому випадку середня температура тут зазвичай тримається на рівні +37 ° С.
Томбукту, Малі
У цьому місті на півдні Сахари жарко навіть взимку. Наприклад, в січні середня температура – +30 ° С. А рекорд становить +49 ° С.
ТКебілі, Туніс
У цьому пустельному містечку температура тримається на рівні +40 ° С, а рекорд досягає +55 ° С.
Гадамес, Лівія
Цей оазис серед пустелі тепер належить до Світової спадщини ЮНЕСКО завдяки землянкам, в яких 7000 жителів живуть, рятуючись від спеки. Середня температура тут – +40 ° С, а максимальна – +55 ° С.
Бендер-Махшехр, Іран
Місто займає друге місце в світі за рівнем теплового індексу (враховується температура повітря і відносна вологість) – +74 ° в 2015 році. А найвища температура, яка тут спостерігалася, – +51 ° С.