За даними Державної служби статистики, на 1 серпня 2017 року статус безробітного в Україні мали 319,9 тисячі осіб, зокрема 128,9 тисячі — сільські жителі та 191 тисяча — жителі міст. Важко сказати, наскільки враховано у цих цифрах дані про так зване приховане безробіття, однак проблема браку роботи на селі головна.
Актуальна вона й для села Великий Хутір, що в Драбівському районі на Черкащині. Село й справді чимале. Тут, на перший погляд, є до чого докласти робочих рук: працюють кілька фермерських господарств, а головне — три сільгосппідприємства, де знаходять заробіток місцеві.
Однак для більшості селян основне джерело доходів — присадибне господарство, яке дає змогу забезпечувати себе продуктами харчування і коштами, вирученими від реалізації надлишків сільгосппродукції. Проте, як розповів директор районного центру зайнятості Валерій Хабло, проблему зайнятості останнім часом вдається пом’якшувати зокрема за рахунок розвитку місцевого сільськогосподарського товариства «Росток».
Збільшуючи обсяги виробництва зернової продукції та її реалізації, залучаючи до співпраці нових інвесторів та компаньйонів, розвиваючи тваринницьку галузь, тут нарощують число робочих місць. Уже не один рік, розповів керівник сільгосптовариства Віктор Омелюх, районний центр зайнятості допомагає забезпечувати підприємство спеціалістами. Завдяки тісній співпраці центру з товариством із заявлених роботодавцем 212 вакансій укомплектовано 174, що становить 82% потреби. Зокрема, цього року роботу на підприємстві знайшли 33 особи, з них троє демобілізованих учасників АТО. Учорашніх безробітних працевлаштовано на посади трактористів-машиністів, комірника, кухаря, операторів оброблення зерна, прибиральників виробничих приміщень, охоронців тощо. 13 безробітних пройшли курси цільового призначення на базі центру зайнятості за програмою «Додержання вимог безпеки при технічному обслуговуванні тракторів та сільськогосподарських машин» і 10 — за програмою «Безпека праці при транспортуванні, зберіганні, застосуванні та торгівлі пестицидами та агрохімікатами».
Якщо нині в господарстві працює 50 селян, то найближчим часом, запевнив Віктор Омелюх, кількість робочих місць зросте, як мінімум, до 80.