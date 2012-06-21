Компанія U.S. News and World Report склала рейтинг найкращих країн для імміграції в 2017 році. При складанні рейтингу враховували стабільність економіки, рівність доходів і ринок праці. Також враховували думки понад 21 тисячі бізнесменів і представників ділового середовища.

При аналізі показників міграції, творці рейтингу користувалися статистикою ООН і Світового банку, а також даними про грошові перекази в інші держави, повідомляє hyser.

1. Швеція

У 2017 році весь світ звернув увагу на імміграцію до Швеції. Справа в тому, що президент США Дональд Трамп заявив, що ця скандинавська країна повинна послужити для США прикладом того, як не потрібно впускати мігрантів на свою територію. Незважаючи на те, що пік міграції припав на 2015 рік, Швеція продовжує лідирувати в Європі за кількістю мігрантів на душу населення.

2. Канада

Високу позицію Канада насамперед заслужила завдяки стабільній економіці та ефективним заходам щодо інтеграції іммігрантів. Наприклад, в країні існують спеціальні мовні курси для іммігрантів. У Канаді можна отримати посвідку на проживання різними способами: попросити політичного притулку, вступити в шлюб з громадянином країни, приїхати за програмою професійної імміграції і так далі. Найчастіше сюди їдуть саме трудові мігранти.

3. Швейцарія

Головним чинником такої високої позиції Швейцарії є економічна стабільність держави. Країна вживає всіх необхідних заходів для інтеграції іммігрантів. Вона приваблює відмінною екологією і хорошими умовами життя. Проте отримати право на проживання у цій країні досить складно. Якщо ви не є вченим, для яких створюють сприятливі умови, то на отримання швейцарського громадянства доведеться витратити як мінімум 12 років.

4. Австралія

Австралія посідає третє місце в світі за рівнем життя. Тому останнім часом вона залучає велику кількість іммігрантів з Близького Сходу і Африки. Найпопулярнішим способом переїзду до Австралії є професійна імміграція. Вона дозволяє представникам окремих професій отримати візу для постійного або тимчасового проживання на території країни.

5. Німеччина

Німеччина в останні кілька років вона пережила справжній бум іммігрантів. Її заполонили вихідці з Африки та Близького Сходу. Керівництво країни неодноразово піддавалося критиці за те, що дозволило потрапити на територію Німеччини і залишитися там надто великої кількості мігрантів. Найпоширенішим способом отримання права на проживання є навчання в німецькому університеті, тим більше що навчання в країні безкоштовне.

6. Норвегія

Головні плюси Норвегії – прагнення до рівності доходів і потужна економіка. Біженців сюди приваблює не можливість працевлаштування, а фінансова допомога, яку платить місцевий уряд. Втім, в Норвегії зрозуміли, що це не найефективніший спосіб залучення робочої сили, і тому думають над зміною надто щедрої системи соціальних виплат.

7. США

Позиція США багатьом здасться досить низькою, оскільки ця країна завжди була одним з найпопулярніших напрямків для імміграції. Однак США отримали погані результати а критерієм рівня рівності доходів. Та й політика президента Трампа загрожує перспективам іммігрантів. Високі оцінки США отримали за обсяг грошових переказів, які іммігранти відправляють на батьківщину.

8. Нідерланди

Нідерланди є одним з найбільш розвинених в плані культури і економіки держав в світі. Місце в топ-10 країна заслужила завдяки економічній стабільності і прагненню до справедливого розподілу доходів. Щороку сюди приїжджають приблизно 45 тисяч іммігрантів з країн, які не входять до Євросоюзу. Втім, імміграційна політика спрямована на залучення тих людей, які не потребують державної допомоги.

9. Фінляндія

Фінляндія – ще одна скандинавська країна в топ-10 найбільш привабливих для іммігрантів напрямків. Іноземців приваблюють прогресивні закони, високий рівень життя і соціальних стандартів. У 1999 році в Фінляндії почав діяти Закон про адаптацію, який гарантує рівні права іммігрантам і жителям країни.

10. Данія

Автори звіту відзначили стабільну економіку країни і заходи по інтеграції іммігрантів. Іноземців приваблює доброзичливе ставлення з боку місцевих жителів і держави, високі стандарти життя, а також чудові умови для підприємницької діяльності.