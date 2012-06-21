Київ, Дніпропетровська, Харківська, Київська та Одеська області стали лідерами за кількістю угод у всіх сегментах нерухомості у 2016 році, повідомляє УНН з посиланням на інформаційно-аналітичний центр «Олімп Консалтинг».
Так, за підсумками 2016 року загальна кількість транзакцій з нерухомістю у м. Київ становила майже 60 тис. угод, у Дніпропетровській обл. — 41 тис. угод, у Харківській — 35 тис. угод, у Київській — 30 тис. й у Одеській — 2,5 тис. угод.
Додамо, що загалом по Україні у 2016 році кількість угод на ринку нерухомості, у порівнянні із 2015 роком, зросла на 18,8% — до 410 тис. угод.
Нагадаємо, Київщина випередила столицю за обсягами введеного в експлуатацію житла. Серед міст Київської області трійку лідерів за обсягами введеного у експлуатацію житла у 2016 році становлять м.Ірпінь (316 тис. кв.м), м.Бровари (136 тис. кв.м) та м.Бориспіль (67 тис. кв.м).
Цього року в експлуатацію вводять першу чергу одного з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари).