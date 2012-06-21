У суботу, 12 серпня, у Києві в тестовому режимі відкрили найбільший в Україні Паспортний сервіс по оформленню біометричних закордонних паспортів та ID-карток.
Про це повідомляє прес-служба ДП Документ.
Сервіс відкрили на третьому поверсі універмагу Україна, який розташований на площі Перемоги. У день відкриття він працює з 11.00 до 15.00.
Його площа становить 1400 квадратних метрів. Для прийому документів, фотографування і зняття біометричних даних будуть використовуватися 27 робочих станцій.
Отримати готові документи громадяни зможуть у дев’ятьох віконцях видачі.
Планується, що новий центр, який буде функціонувати за принципом відкритого простору, в день зможе прийняти понад 1500 осіб.
Раніше повідомлялося, що замовлення біометричного паспорта через iGov стало доступним ще в семи містах.