Письменник Ден Бюттнер досліджує звички людей з «блакитних зон» – територій, де люди, здається, забули про старість і смерть.

П'ять «блакитних зон» планети

«Блакитні зони» – осередки довголіття в різних куточках світу. Серед них японський острів Окінава, Коста-Ріка та Сардинія. Там багато людей старше 110 років. Їх об'єднують цікаві особливості: вміння насолоджуватися простими радощами і нікуди не поспішати, особливий розпорядок дня і їжі, ставлення до родини, сміху і роботи.

«Їжте овочі, радійте життю, будьте ласкаві до людей і частіше посміхайтеся», – порада 102-річної італійки.

Спосіб життя – найпотужніший чинник, що визначає здоров'я і благополуччя. Люди, які прожили понад століття, часто говорять: правильно харчуйтеся, менше хвилюйтеся, частіше рухайтеся і більше любіть.

Створіть свої моаї

Жителі Окінави створюють моаї – групи друзів, які підтримують один одного все життя. Вони можуть розраховувати на реальну і психологічну допомогу у будь-який час. Самотність негативно впливає на людину і забирає роки життя. Дослідження доводять, що навіть інтроверти комфортніше почуваються серед людей.

Спілкування – один з найнадійніших і універсальних засобів зміцнення здоров'я і здобуття щастя.

Важливо не тільки, скільки у вас друзів, але і як вони дивляться на життя. Кожен друг-оптиміст підвищує наш позитивний настрій на 9%, а кожен песиміст – знижує на 7%.

Як харчуватися, щоб дожити до ста років

Жителі «блакитних зон» не вираховують калорії, не приймають харчових добавок, не думають про кількість білка в тарілці. Вони дотримуються певних ритуалів у харчуванні, які допомагають їм не збиватися на манівці протягом багатьох років.

Велику частину їжі вони з'їдають до полудня. Наприклад, на півострові Ніко зазвичай їдять два сніданки і легку вечерю. Найщільніший обід у жителів Ікарі і Сардинії, а ось на Окінаві за краще взагалі не вечеряти.

Звісно, одна справа – знати, що потрібно харчуватися правильно, і зовсім інша – робити це. У книзі багато рецептів смачних і поживних страв «а-ля блакитна зона»: наприклад, грецький салат, бургери з квасолею і спеціями і курка в вині.

Цілюща любов

На запитання про секрет їхнього довголіття сардинські довгожителі відповідають, що причина в чистому повітрі, місцевому вині і регулярних «заняттях любов'ю по неділях». Для жителів «блакитних зон» родина і близькість відіграє велику роль. Навіть у похилому віці любов дозволяє їм залишатися молодими душею.

Підтримуйте довірчі відносини з родиною, щотижня збирайтеся за вечерею або обідом і діліться успіхами і переживаннями.

Дивно, але тверде переконання, що життя має сенс, збільшує її ймовірну тривалість приблизно на сім років. А вірність другій половинці – ще на три.

«Блакитна зона» у вас вдома

Жителям «блакитних зон» немає необхідності боротися із середовищем проживання, щоб бути здоровими. Саме середовище сприяє їх довголіттю. Але ви теж можете створити навколо себе і своєї родини «блакитну» зону підручними засобами – незалежно від ваших координат.

Як це зробити? Наприклад, поставте корисні продукти на чільне місце, залиште в будинку тільки один телевізор, повісьте в спальні щільні штори і закривайте їх на ніч. Заведіть собаку, щоб більше рухатися. Або кімнатні квіти – полив рослин спалює стільки ж калорій, скільки вправи на розтяжку або ходьба. Слідкуйте за тим, щоб рослинної їжі у вашому раціоні було не менше 95% – так їдять всі довгожителі.

А ще не купуйте крупи мішками. Виявляється, ми готуємо на 23% більше їжі, якщо беремо продукти з великих ємностей, а значить – переїдаємо.

Хоча б трохи змінивши свої звички в харчуванні, ви продовжите своє життя і, що дуже важливо, життя своїх близьких – на кілька десятиліть. Станете здоровішими і щасливішими.

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