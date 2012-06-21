Ціни на овочі наприкінці червня, порівняно із аналогічним періодом минулого року, вищі у 5-6 разів. Так, кілограм молодої картоплі коштує 13-20 гривень, а капусти чи моркви – близько 15-20 гривень.
Про це пише видання "Сегодня".
Експерти агроринку пояснюють нинішні ціни проблемами з урожаєм через холодну весну.
Як пояснив аналітик Української аграрної конфедерації Дмитро Дейна, через морозну весну ґрунтовий урожай запізнився. А тепличні овочі завжди були дорогими.
Подорожчали й інші продукти харчування: м'ясо, молоко, хліб. В різних регіонах хліб подорожчав на 7-28%, ковбаса на 4-14%, м'ясо – 12-32%, молоко – 27-30%.
Єдиний продукт, який відчутно подешевшав – це гречка. Її вартість впала у 1,5 рази.
На думку експертів, вартість овочів ближче до середини літа знизиться,однак вона не буде такою як минулого року.