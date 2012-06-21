Сьогодні в Києві будуть проведені традиційні та сезонні сільськогосподарські ярмарки, на яких можна придбати сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки за всіма групами товарів.

Так, ярмарки відбудуться у:

Деснянському районі — на вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера),

вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового)

Дніпровському районі — на вул. А. Бучми, 2-10;

Оболонському районі — на вул. П. Калнишевського, 1-5;

Подільському районі —на просп. С. Бандери (біля Куренівського парку).

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА. 