Сьогодні в Києві будуть проведені традиційні та сезонні сільськогосподарські ярмарки, на яких можна придбати сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки за всіма групами товарів.
Так, ярмарки відбудуться у:
♦ Деснянському районі — на вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера),
вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового)
♦ Дніпровському районі — на вул. А. Бучми, 2-10;
♦ Оболонському районі — на вул. П. Калнишевського, 1-5;
♦ Подільському районі —на просп. С. Бандери (біля Куренівського парку).
Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.