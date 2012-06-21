Саме ліжка для малечі подарували двом молодим родинам у Сєверодонецьку на новосілля. І ці подарунки були доречні, тому що господиня одного з нових помешкань, молодий учений, аспірант Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Христина Бабіч-Касьяненко саме того дня потрапила в пологовий будинок. Ключі від нової квартири отримала її мати, яка зізналася, що для онуки вже обрали ім’я — Соня.
Голова другої родини учасник АТО Віталій Овсянников розповів:
«Звернулися до Фонду молодіжного будівництва, погодили всі умови. Нам розказали, що в МЖК «Мрія-інвест» саме будують новий дім. Сума кредиту фіксована, тариф не будуть підвищувати без урахування інфляції. Призначено графік виплат, який дає змогу нам спокійно виплачувати, почуватися спокійно та жити в нормальних умовах».
Додамо, що у зв’язку з тим, що в молодій сім’ї є донька і вони очікують на появу другої дитини, — кредит безвідсотковий. Ключі й документи родини отримали за обласною програмою забезпечення молоді житлом. За умовами безвідсотковий кредит мають погасити протягом тридцяти років.
Пільгові кредити на Луганщині вже надали шести сім’ям. Найближчим часом їх отримають ще три. Загалом у 2017 році з обласного бюджету на ці цілі спрямовано понад чотири мільйони гривень. Обласна влада надала доручення розробити нову програму на 2018—2020 роки. Словом, на Луганщині до 2020 року заплановано поліпшити житлові умови ще 51 молодій сім’ї. Загалом нині в області перебувають на квартирному обліку 3628 громадян, зокрема 804 — молоді сім’ї, де вік чоловіка та дружини до 35 років.