Розібратися із ситуацією на ринку скрапленого газу, визначити причини безконтрольного підвищення ціни на автомобільний скраплений газ та вжити заходів щодо зниження вартості палива й підтримки конкуренції на ринку — таке доручення дав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман профільним міністерствам, Антимонопольному комітету, Державній фіскальній службі й правоохоронним органам під час урядової міжвідомчої наради.
«Я хочу, аби служби, від кого це залежить, навели порядок на ринку автомобільного газу. Різке підвищення ціни на скраплений газ має всі ознаки змови. Ринок лихоманить, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Це диверсія проти України. Ми маємо захистити внутрішнього споживача — рядових громадян». Тож протягом кількох тижнів слід стабілізувати ситуацію. «На 15 вересня маємо отримати іншу цінову картинку на ринку скрапленого газу», — наголосив Володимир Гройсман. А невдовзі буде скликано міжвідомчу комісію й напрацьовано адекватні рішення.