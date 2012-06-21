У рейтингу здоров’я американського видання Bloomberg — Global Health Index — найздоровішою країною стала Італія. Вона посіла першу сходинку серед 163 країн світу.
Експерти пояснили, дитина, яка народилася в Італії, має всі шанси дожити до 80 років. Натомість уродженець Сьєрра-Леоне (країна у Західній Африці), що закінчує список, найімовірніше, помре у 52 роки, передає Bloomberg.
Кожну країну оцінювали за очікуваною тривалістю життя, причинами смерті та ризиками для здоров’я.
В Італії жителі постійно харчуються салатами з овочів та оливковою олією, де багато вітамінів.
До топ-5 країн, де живе найздоровіше населення, також увійшли Ісландія, Швейцарія, Сінгапур і Австралія. Також наголосили, Ізраїль, у якому ведеться багаторічна війна, посідає 9 місце у рейтингу, Канада — 16 місце, Німеччина — 17, США — 34. Тут 35% населення страждають на ожиріння.