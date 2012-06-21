Традиційно до початку нового шкільного року підбивають підсумки популярного серед українських підлітків медіафестивалю «Дитятко» в номінації «Місцеве самоврядування — це ми!». Ось і цього року вже визначили фіналістів, а переможців ушановуватимуть 7 вересня в Харкові. Нагорода авторам трьох найкращих відеороликів — поїздка до Страсбурга, в штаб-квартиру загальновизнаної на нашому континенті «кузні демократії» Ради Європи.
Певна річ, провідною темою цьогорічного захопливого творчого суперництва школярів стали реформа місцевого самоврядування і децентралізація, новації нинішнього буття вітчизняних об’єднаних територіальних громад та безпосередня активна участь у демократичних процесах дітей і молоді.
Вочевидь, хлопчики і дівчатка не менш, ніж дорослі, а, ймовірно, навіть гостріше за них реагують на якісні зміни у своїх містах, селищах, селах, виявляють ініціативу, беруть на себе відповідальність за суспільні справи, вступають у партнерський діалог із місцевою владою.
Приміром, авторка одного з роликів школярка з Вакулівської ОТГ (Дніпропетровщина) щиро радіє, що її селище стало комфортнішим для життя. Старшокласники із Шумська (Тернопілля) дійшли думки, що успіх їхньої громади великою мірою залежить від кожного з них, бо вони її майбутнє. Члени агітбригади «Екостайл» Білоцерківської загальноосвітньої школи (Полтавщина) серйозно переймаються станом довкілля в їхньому краї, залюбки працюють на суботниках, щоб залишити нащадкам зелений ліс і чисту річку. А юні жителі стародавнього поліського міста Овруч нормою життя обрали дію — справи, корисні всім городянам.
«ДемократіЯ» — таку назву має відеоролик, який зняли юні жителі Чугуєва (Харківщина). Тест на розуміння сутності «влади народу» вони пропонують старшим, нагадуючи їм, що, плануючи стратегію громади, варто враховувати думки і запити більшості, зокрема дітей та підлітків.
Цікаву роботу представили на цьогорічний медіафестиваль учасники студії «Радодрайв» із Радивилова (Рівненщина). Вони ініціювали ярмарок, власноруч виготовили смаколики, заробили гроші і зняли відео: оригінально розповіли про місто, якому виповнюється 455 років. Допитлива житомирська школярка щиро поділилася з однолітками розумінням місцевого самоврядування, яке, на її переконання, починається з кожної людини, родини, громади.
Ось так відпочиваючи у вільний від навчання час, школярі закарбували на відео кілька миттєвостей життя та сьогодення своєї громади, дізналися щось нове і переповіли його одноліткам. Найкращі 10 робіт дійшли до фіналу, а переможці, як ми вже згадували, за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування» незабаром помандрують до Франції.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»