Асоціація міст України відзначає чверть століття роботи. В урочистостях із цієї нагоди взяв участь Президент Петро Порошенко. Нині найкращий час для повної реалізації потенціалу кожного міста, бо в країні змінилася сама філософія ставлення до громади, забезпечення її прав і реалізації можливостей, наголосив він. Спроможність громади самостійно вирішувати питання свого розвитку — найкращий шлях до впорядкування її життя. А ще децентралізація — гарантія унітарності, соборності нашої держави, недопущення смертоносної для країни федералізації.
Доходи місцевих бюджетів із 2014 року завдяки децентралізації зросли на 100 мільярдів гривень, у що раніше не вірив ніхто. При цьому глава держави закликав місцеву владу не накопичувати додаткові кошти на депозитах, а використовувати їх для поліпшення якості життя громадян. Для поглиблення позитивних процесів Петро Порошенко наголошує на необхідності завершити внесення змін до Конституції щодо децентралізації, коли для цього буде створено належні умови, повідомляє УНІАН.