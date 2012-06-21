Децентралізація — найуспішніша реформа в країні. На сьогодні об’єдналися вже 413 громад, з яких 159 упроваджують реформу два роки поспіль і засвідчили зміни в системі управління і матеріалізацію повноважень. На цьому наголосив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час виступу на панельній дискусії координаційної зустрічі «Реформа місцевого самоврядування і децентралізація влади в Україні: успіхи та перспективи», організованої Мінрегіоном спільно з Програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою».

«Уряд ухвалив бюджетну резолюцію, яка засвідчила просування реформи та її можливості у збільшенні бюджетів місцевих громад. Так, на 2017 рік закладено 170 мільярдів гривень доходів місцевих бюджетів, на 2018-й — 248 мільярдів, на 2019-й — 270, на 2020-й — 284 мільярди. Тобто об’єднані громади мають змогу працювати ефективно, планувати і реалізовувати проекти, які поліпшують якість інфраструктури ОТГ і місцевого самоврядування», — зауважив Геннадій Зубко.

Він зазначив, що урядовців і людей, які проживають в ОТГ, непокоїть питання ефективного використання залучених коштів: «Коли бачимо зростання залишків на казначейських рахунках або на банківських депозитах, це означає, що кошти не матеріалізуються в новій якості життя українців».

За словами віце-прем’єр-міністра, площа, яку охоплює реформа децентралізації, вже перевищує територію Угорщини або Португалії. «Ми вийшли на високий рівень просування реформи. І вже потрібно говорити про стратегічну перспективу розвитку. Ми впроваджуємо інструменти оцінки дієвості кожної громади та області у просуванні децентралізації. Держава формує рамкову політику, яка визначатиме конкурентоспроможність громад у забезпеченні належної якості життя людини. Серед лідерів за ефективністю —Слобожанська, Вербківська, Богданівська, Шахівська, Глобинська ОТГ. Там показують спроможність та ефективність у реалізації інфраструктурних проектів», — похвалив віце-прем’єр лідерів.

Він наголосив на важливості співпраці з європейськими партнерами, зауваживши, що у співпраці міцніє перспектива України як європейської держави за рахунок зміни системи управління. Віце-прем’єр-міністр висловив подяку партнерам із ЄС, Німеччини, Швеції, США, Данії, Польщі.

Віце-прем’єр поінформував про чотири головні параметри ефективності та спроможності об’єднаних громад: перший — загальний рейтинг областей за формуванням спроможних територіальних громад; другий — кількість ОТГ, що дає змогу визначити якісний рівень реформи на території кожної області, третій — площа об’єднаної громади; четвертий — це кількість людей, які об’єднуються в ОТГ.

Він зазначив, що ухвалений закон про добровільне приєднання дає змогу чинним ОТГ приєднувати до себе нові громади і так збільшувати територію і кількість населення, отже власну спроможність надавати якісні послуги.

За словами Геннадія Зубка, крім згаданих параметрів, запроваджують фінансовий моніторинг спроможності ОТГ. А на підставі фінансових показників складатимуть моніторинги ефективності, які допоможуть ОТГ правильно оцінити соціально-економічні перспективи розвитку своєї громади.

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»