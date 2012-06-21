Реформу децентралізації можна вважати чи не єдиним перетворенням, яке швидко виправдало сподівання ініціаторів. Завдяки цьому місцеві бюджети додатково отримали десятки мільярдів гривень. «Пишаюся тим, що маю безпосередній стосунок до реформи, розпочатої у 2014 році, коли я прийшов працювати в перший уряд Арсенія Яценюка після Революції гідності. Я прийшов займатися якраз цією реформою. Це чи не єдина реформа, яка йде достатньо успішно і впливає зокрема на систему охорони здоров’я», — поділився враженнями від зробленого в ефірі одного з телеканалів Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Отримані додаткові кошти територіальні громади мають спрямовувати на покращення життя громадян. Скажімо, так місцеві бюджети можуть допомогти в реалізації медичної реформи. Тим більше, що уряд передбачає зміну моделі фінансування охорони здоров’я. «Ми хочемо інвестувати не в стіни лікарень, а в якісну медичну послугу для українців», — уточнив Прем’єр.
Лише цього року в країні буде розбудовано 13 кардіоцентрів заради ширшого доступу людей до якісної серцево-судинної хірургії. А з 1 квітня розпочне діяти програма безкоштовних ліків для хронічно хворих на серцеві недуги, бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ типу.
А ще уряд виходить з ініціативою зміни системи фінансування галузі в розрахунку на страхування кожної української людини, що істотно вплине на підвищення якості послуг.
Загалом уряд постійно шукає шляхи відновлення й посилення економічного зростання, яке опинилося під загрозою штучно створеної енергетичної та економічної блокад. «Якщо ми втрачаємо позиції в гірничо-металургійному комплексі, то розуміємо, що наша економіка буде слабшою і потрібно буде переглядати прогноз економічного зростання. А це дуже великий виклик, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — У нас немає іншого виходу, як знаходити нестандартні рішення і виходити з новими ініціативами для забезпечення економічного зростання».
Україна вже втратила підприємства, які платили податки державі, й доступ до частини надр. Блокада, за словами Прем’єра, сталася саме тоді, коли економіка почала демонструвати зростання, зокрема збільшення соціальних стандартів та мінімальної платні, її підвищення вчителям, лікарям, рятувальникам ДСНС, працівникам бюджетної галузі. Досягнуте економічне зростання відкривало шлях до нових кроків у цьому напрямі. Так, на цьогорічному порядку денному — підвищення пенсій у межах пенсійної реформи.
«Блокада, яку ініціювало кілька сотень людей, була не в інтересах України, а в інтересах Росії, — підкреслив глава уряду. — У цієї ідеї, у цієї диверсії проти України абсолютно чіткі ім’я і обличчя. Організатори мають нести за це відповідальність. Така моя принципова позиція. Вважаю, що суспільство має дати визначення цьому. Наголошую, що ми шукатимемо рішення заради відновлення й посилення економічного зростання».
Через ті події Міжнародний валютний фонд переніс розгляд питання про надання Україні чергового траншу. Там хочуть уточнити макроекономічні показники 2017 року, проаналізувати можливі негативні наслідки енергетичної та економічної блокади на Донбасі. «Це ще один виклик для мене як для Прем’єр-міністра для того, щоб з ним упоратися», — відповідально заявив Володимир Гройсман. Він переконаний у нагальності змін і підходів до роботи Національного банку, пошуку нових інструментів додаткових інвестицій в економіку.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»