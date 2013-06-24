Жнива розпочалися із запізненням, але вже намолочено 100 тисяч тонн озимого ячменю на Одещині. З кожним днем темпи збору прискорюватимуться. Очікується, що зернових цьогоріч буде зібрано близько 46 млн тонн.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає прес-офіс Мінагрополітики.

За його словами, в липні вже розпочнуться активні жнива по всій території України.

«Зернових буде зібрано близько 46 млн тонн. Це на 10-15% менше, ніж минулого року. Але внутрішнє споживання зернових в Україні становить 18 млн тонн. Тому дефіциту зернових для внутрішніх потреб українців не буде», - зазначив Тарас Висоцький.

Відповідаючи на запитання ведучої про ціну на експорт зернових нового врожаю, перший заступник Міністра підкреслив, що наразі про це говорити ще рано, кінцева ціна буде відома ближче до осені.

«Зараз експортні ціни на зернові знизилися Але, сподіваюся, що ближче до вересня ціни на експорт агропродукції наближатимуться до показників попереднього року», - зауважив Тарас Висоцький.