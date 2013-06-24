Закон про відновлення декларування, який набрав чинності 12 жовтня 2023 року, суттєво зменшив (приблизно на 50 тисяч) кількість декларантів у державних та комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях – юридичних особах публічного права (далі – ЮОПП).

Відтак до декларантів із числа посадових осіб ЮОПП належать:

голови та члени наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії);

ліквідатор;

керівник, заступник керівника;

головний бухгалтер;

корпоративний секретар;

особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу та її заступники;

члени іншого органу управління (крім консультативного).

Тобто декларантами у ЮОПП залишилися лише топпосадовці.

Всі інші керівники нижчого за ієрархією рівня (структурних підрозділів) та інші працівники ЮОПП, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, зокрема, керівники підрозділів закупівель, більше не повинні подавати декларації будь-якого виду (у т. ч. декларації при звільненні та щорічні декларації за 2021, 2022, 2023 роки).

Якщо ж працівник ЮОПП є декларантом за іншою посадою/статусом, визначеним у ст. 3 Закону (наприклад є депутатом місцевої ради), то він зобов’язаний подати всі передбачені Законом декларації.

Декларації, які під час дії воєнного стану були добровільно подані особами, які з 12 жовтня 2023 року більше не є суб’єктами декларування, зберігаються у Реєстрі декларацій упродовж п’яти років.

Проте остання подана такою особою декларація зберігатиметься безстроково. Видалення таких декларації до спливу 5-річного строку не передбачено чинним законодавством.

Нагадуємо, що роз’яснення стосовно декларування розміщені у Базі знань НАЗК. Отримати додаткову консультацію можна, звернувшись до уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, утвореного (визначеного) відповідно до ст. 13-1 Закону (в установі, де Ви працюєте, або органі, до сфери управління/підпорядкування якого належить установа), а також направивши офіційного листа на електронну пошту info@nazk.gov.ua або за телефоном контакт-центру (044) 200-06-94.

Відповіді на найпоширеніші технічні питання роботи з Реєстром декларацій розміщені за посиланням.