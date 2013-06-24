Учора уряд схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації до європейських та північноатлантичних стандартів процедур декларування військової техніки та інших товарів», повідомляє пресслужба Мінфіну.

Законопроєкт розробив Мінфін спільно з Держмитслужбою для спрощення процедури переміщення через митний кордон України військової техніки та інших товарів ЗСУ, що виїжджають за кордон на військові навчання або з іншою тимчасовою метою, а також збройних сил держав — членів ЄС та НАТО, які прямують в Україну з такою самою метою. Ідеться передусім про звільнення від отримання дозвільних документів державного експортного контролю для товарів військового призначення та подвійного використання, дозволів, необхідних для переміщення лікарських засобів, звільнення від проходження державного контролю харчових продуктів тощо. Законопроєкт розроблено на виконання Плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Найближчим часом його буде спрямовано на розгляд Верховної Ради.