Чисельність населення України станом на 1 травня 2017 року становила42 млн 502 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 82,8 тис. менше, ніж було на початок року.
У січні—квітні 2017 року, за даними Держстату, в Україні народилось 116 907 дітей, у той час як за аналогічний період 2016 року цей показник становив 128 530 дітей.
У січні—квітні відзначалось природне скорочення населення на 85 387 осіб, тоді як у січні—квітні 2016 року цей показник становив 74 379 осіб. При цьому кількість тих, хто приїхали в країну, перевищила кількість тих, хто виїхали з країни на 2 612 осіб у січні—квітні поточного року, за аналогічний період 2016 року цей показник становив 6 256 осіб.
У повідомленні Держстату зазначається, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих —58 народжених. Дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.