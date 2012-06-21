Затяжну весну і прихід тепла у квітні передбачив популярний на Слобожанщині чотирилапий синоптик — бабак Тимко.
Про це заявив начальник біостанції Харківського національного університету ім. Каразіна, доктор біологічних наук, професор Віктор Токарський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Саме там, у селищі Гайдари Зміївського району, і мешкає Тимко разом з іншими тваринами.
«Як і має бути у такому прогнозі, Тимко не дуже-то хотів вибиратися з теплої нори, і, побачивши свою тінь, негайно повернувся в нору, тим самим передбачивши ще шість холодних тижнів. У березні очікуються приморозки, а весняне тепло прийде тільки в квітні. Але якщо би бабак не побачив своєї тіні і не повернувся в нору, варто було б очікувати ранню весну», — розповів Токарський.
За сценарієм свята, Тимко передбачив не тільки пізній прихід весни, але й переможця фіналу популярного серіалу "Гра престолів", тричі вибравши із запропонованих йому фото з іменами героїв серіалу представника темних сил: Короля Ночі.
ДОВІДКА «УК»
Що стосується «особистості» бабака, то це Тимко Третій — нащадок бабака Тимка Першого: він почав пророкувати погоду 2 лютого 2012 року.
День бабака 2 лютого відзначають на біостанції університету ім. Каразіна з 2004 року за прикладом Дня бабака в штаті Пенсільванія (США), де бабака Філа свого часу вважали світовим синоптиком.