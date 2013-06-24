Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає встановлення 28 липня святковим днем – Днем державності України.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм народного депутата з парламентської фракції «Голос» Ярослава Железняка, за відповідний документ №5864 проголосували 257 народних депутатів.

Очікується, що закон сприятиме утвердженню спадкоємності українського державотворення, захисту національних інтересів України, збереженню історичної справедливості та нівелюванню фейкових наративів з боку Російської Федерації як держави-агресора щодо історичних аспектів українського державотворення, що в свою чергу відповідатиме високим суспільним очікуванням та запиту на справедливість.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 24 серпня 2021 року під час урочистостей з нагоди Дня незалежності Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення зародження української державностіу День хрещення Київської Русі-України, 28 липня.

25 серпня Глава держави зареєстрував у парламенті проєкт закону №5864 «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День Української Державності».