Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Хоча свято нове –запроваджене указом Президента 13 листопада 2014 року – воно має велике значення для українців, адже встановлене на честь початку цього дня двох доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.
День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.
Саме чотири роки тому 21 листопада 2013 року розпочались перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Цей крок викликав обурення українців. Однак найтрагічнішим було те, що цього разу, на відміну від подій Помаранчевої революції, відстоюючи гідність та свободу, віддали свої життя 106 українців і ще понад 2 тис. отримали поранення.
Метою запровадження пам'ятної дати стало донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору.
21 листопада у зв’язку з відзначенням Дня Гідності і Свободи в Києві посилять заходи безпеки, до охорони порядку додатково залучать близько двох тисяч правоохоронців.
Про цеповідомив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко у facebook.
«На вулиці столиці додатково вийдуть близько 2000 правоохоронців: як поліцейських, так і військовослужбовців, зокрема правоохоронці з найближчих регіонів. У аеропорту, на залізничному вокзалі та у центральній частині міста, будуть чергувати озброєні патрулі, кінологи та вибухотехніки», – написав Крищенко.
За його словами, до посилення заходів безпеки спонукала також складна ситуація на Сході держави, резонансні злочини у столиці та області, хвиля неправдивих повідомлень про замінування різноманітних об’єктів, насторожлива оперативна інформація і постійна терористична загроза.
Відповідно до затвердженого планузаходів, відповідний проект розпорядження був схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 15 листопада, 21 листопада у Києві та інших населених пунктах України відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи за участю представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, духовенства, учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.
У цей день відбудеться покладання квітів, тематичних композицій, встановлення лампадок до місць поховань Героїв Небесної Сотні, загиблих учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також пам’ятників та пам’ятних знаків, присвячених подіям та учасникам революції Гідності.
Впродовж листопада-грудня 2017 року будуть проведені круглі столи, лекції та дискусії про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013 року-лютому 2014 року, їх значення у розвитку громадянського суспільства та боротьбі за права і свободи. А також відбудуться тематичні виставки, вечори та інші мистецькі заходи із вшанування учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції на сході України.
Планом передбачено вжити додаткових заходів до впорядкування об’єктів, пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань загиблих під час Революції Гідності, борців за незалежність України у ХХ столітті, воїнів, полеглих у боях за свободу та територіальну цілісність України під час проведення антитерористичної операції.
Також необхідно сприяти створенню, популяризації та розповсюдженню соціальної реклами, відео- та аудіо матеріалів щодо вшанування подвигу учасників Революції Гідності, проведення громадськими об’єднаннями робіт з дослідження, популяризації та вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні та учасників історичних подій Революції Гідності.
Закордонні дипломатичні установи України проведуть пам’ятні заходи із відзначення Дня Гідності та Свободи за участю представників української громадськості за кордоном.