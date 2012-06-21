День літнього сонцестояння у 2017 році відзначають 21 червня. Це свято найдовший день в році – він триватиме 17 годин 32 хвилини, а сонце досягає максимально високої позиції.
Вчені досі не можуть дійти спільної думки, коли язичники почали відзначати день сонцестояння. Відомо лише, що це було ще задовго до нашої ери.
Літне сонцестояння мало величезне значення для наших предків. Вважалося, що від обрядів, які провели в цей день, залежало багато сфер життя, як здоров’я, так і сімейні відносини.
В день літнього сонцестояння відзначали свято середини літа, яке називали Літа. Цього дня стрибали через вогнище, співали пісні та просто веселилися.
У давнину у цей день проводили ритуали за участю вогню та води. Наприклад, вважалося, що купання у водоймах очищують душу.
Також і полум'я мало властивості ощирення: матері спалювали сорочки хворих дітей. За повір'ям, разом з одягом горіла і хвороба.
Предки мали традицію в день літнього сонцевороту зустріти світанок, предки були переконані, що це дає сили і здоров'я на весь рік і оберігає від неприємностей.
День літнього сонцестояння вважали вдалим днем для весілля. Однак зараз весілля у цей дедь не святкують,адже 21 червня припадає на піст.
Прикмети літнього сонцестояння:
Дощ в літнє сонцестояння – неврожай і бідний рік.
Вранці багато роси – до багатого врожаю.
Якщо в небі багато зірок – буде грибне літо.
Вода, яку набрали вранці 21 червня, вважається цілющою.