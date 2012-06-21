У Львові цими днями святкують День міста. До 762-річчя місто підготувало широку розмаїту програму, отже організує чимало атракцій. Розпочалося все з урочистої сесії в міській раді. Сьогодні відбувається традиційна міська хода з театралізованою передачею ключів від Львова. У неділю львів’яни відвідують церкву. Цього разу вони зможуть побувати на храмовому святі в соборі Святого Юра, взяти участь у спільній екуменічній молитві представників духовенства різних конфесій біля фігури Матері Божої на проспекті Свободи.
Культурна програма різноманітна і насичена заходами. «Що народжується в тиші», дізнаємося під час сніданку-дискусії в музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької. Захід «Сила Лиса» організовує Дім Франка, а музей Олекси Новаківського запросить на сніданок — майстер-клас.
Нинішнє святкування називають музичним Днем міста. На вулицях і площах обласного центру виступатимуть музичні колективи. Відбудуться фестивалі духових оркестрів «Королівський лев» та естрадної пісні, представлять музичну програму за творами Богдана Веселовського, а також звучатимуть твори Володимира Івасюка від гурту «Курбаси».
Шанувальникам театрального мистецтва запропонують переглянути кілька вистав, зокрема прем’єрну. За участі українських дизайнерів і колекціонера давнього одягу з Донеччини Світлани Кравченко організують етнофешн. Ті, хто бажає відпочити на природі, обере міський пікнік, відвідає «Барбекю-фест».