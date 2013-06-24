День пам’яті Героїв Крут Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять тих, хто стримував наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року. Церемонія відбулася біля пам’ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі у Києві, повідомляє Офіс Президента.

Після завершення церемонії глава держави поспілкувався з мамою загиблого Героя України льотчика-винищувача Андрія Пільщикова (позивний «Джус») Лілією Авер’яновою поблизу церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

Володимир Зеленський ушанував пам’ять Андрія Пільщикова, а також полеглого під Іловайськом у серпні 2014 року Марка Паславського; учасника Революції Гідності, загиблого під час пожежі в Будинку профспілок у лютому 2014-го, Олександра Клітинського; Героя України, командира штурмового батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла (позивний «Да Вінчі»), який загинув у березні 2023-го під Бахмутом, і громадського активіста й воїна 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Павла Петриченка, який загинув торік у квітні, виконуючи бойове завдання на Донеччині.