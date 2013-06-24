Українська делегація на чолі з Головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександром Новіковим прибула на 10-у сесію Конференції держав - учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна презентуватиме світу свою інноваційну систему цифрових інструментів із розбудови доброчесності.

Як зазначає заступник Голови делегації, Міністр юстиції України Денис Малюська, затверджена Урядом Державна антикорупційнапрограма на 2021–2025 роки демонструє, що питання боротьби з корупцією залишається однією з основних вимог суспільства та пріоритетом українського Уряду.

«Мета цього візиту — продемонструвати світу лідерство України у впровадженні цифрових інструментів запобігання корупції, а найголовніше — нашу готовність ділитися найкращими практиками з партнерами. Від довіри партнерів залежить наша підтримка, саме тому Україна готова гарантувати прозорість та підзвітність усіх процесів, пов’язаних з використанням допомоги та повоєнною відбудовою завдяки розбудові системи доброчесності та цифровізації», — підкреслює Голова НАЗК Олександр Новіков.

За словами голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, Парламент продовжує приймати всі необхідні закони для посилення антикорупційної політики України. «Розширення штату Національного антикорупційного бюро України, посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, збільшення повноважень НАЗК. Це демонструє неухильну законодавчу підтримку антикорупційних органів та їх діяльності з боку Верховної ради», — підкреслює Анастасія Радіна.

Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що збільшення штату НАБУ має значно посилити інституційну спроможність органу, що вплине як на результати роботи НАБУ, так і на рівень довіри суспільства», — заявив директор НАБУ.

У свою чергу Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Олена Дума наголосила на тому, що АРМА залишається невід’ємною складовою антикорупційної інфраструктури України, що схвалюють і міжнародні партнери. «Ми вже демонструємо як на національному рівні, так і на міжнародній арені спільне бачення усіх антикорупційних органів щодо боротьби з корупцією та розробляємо нові механізми цивільної конфіскації активів». Очільниця Агентства додала, що АРМА підтримує політику доброчесності та прозорості, що підтверджується відкриттям публічного доступу до Єдиного державного реєстру арештованих активів, схвалення нових порядків відбору управителів та реалізації арештованих активів за прозорими правилами, в тому числі за кордоном. Саме такий підхід є складовою боротьби не лише з корупцією та настанням економічної відповідальності для злочинців, а й посиленням обороноздатності держави, наближенням перемоги та відновлення України.

Заступник Голови НАЗК Ярослав Любченко підкреслює важливість розбудови політики доброчесності не тільки на державному рівні, але й в приватному секторі. З цією метою члени української делегації вже почали демонструвати представникам інших країн розроблений НАЗК Посібник керівниказ розбудови доброчесної організації, який допоможе будь-якій організації у світі трансформувати свою систему управління в ефективну та доброчесну.

На конференції також вже виступив Державний секретар США Ентоні Блінкен, який зазначив про важливість об’єднання зусиль усіх держав світу у боротьбі із глобальною загрозою світовій безпеці — корупцією. Так, він нагадав про принципову позицію Президента США Джо Байдена щодо нетерпимості до корупції а також про затверджену Стратегію Сполучених Штатів з протидії корупції, яка окреслює загальнодержавний підхід щодо посилення антикорупційної боротьби в глобальних масштабах. Крім того, з вітальним словом на конференції виступила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадуємо також, що у середу в межах конференції відбудеться захід «Ukraine Integrity Ecosystem: War and Post-War Recovery». На ньому представники України детальніше розкажуть учасникам конференції про успіхи України у сфері боротьби з корупцією.