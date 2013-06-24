Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» був повторно розглянутий і підтриманий 341 народним депутатом з урахуванням пропозицій Президента України. Так, тепер декларації публічних службовців, за винятком певних категорій військових, будуть доступні і для громадськості. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відновлення е-декларування було однією з семи вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС. І в цьому питанні, як розповів Міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону «Єдині новини», наша держава навіть перевершила очікування міжнародних партнерів: «І Євросоюз, і Міжнародний валютний фонд були згодні і з тією редакцією Закону, коли декларації б не були миттєво відкритими, а стали публічними протягом року. Але з огляду на запит громадськості і позиції Президента України, ми пішли далі і зробили декларації доступними одразу».

З відновленням декларування запускаються і механізми фінансового контролю. 21 вересня 2023 року Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб. Він стосується фінансового моніторингу таких осіб. Законопроектом передбачається, що буде створено ризикорієнтований підхід до такого моніторингу.

«Зараз у законі прописано, що політично значуща особа, політик підлягає фінансовому моніторингу упродовж трьох років після свого звільнення. Але світові, європейські практики показують, що кожна фінустанова має в індивідуальному порядку оцінювати кожного політика, політично значущу особу і самостійно визначати ризик такої особи для проведення тієї чи іншої транзакції. Тобто, немає жодних сумнівів, що Президент, Прем’єр-міністр, скоріше за все, і міністри підлягатимуть фінансовому моніторингу довічно», — повідомив Міністр юстиції України. Адже, за його словами, ця категорія осіб є найбільш ризикованою з точки зору фінмоніторингу.

При цьому ризикорієнтований підхід до проведення моніторингу передбачає врахування величезного набору критеріїв. Наприклад, чи продовжує особа свою роботу в політиці, чи відійшла від неї, наскільки значуща транзакція тощо.

Фіксованого переліку ж політично значущих осіб, як зазначив Міністр юстиції, наразі немає: «Тобто, усім зрозуміло, що політики на кшталт прем’єра, президента, міністра, члена парламенту — це точно політично значущі особи. Але так само й інші можуть бути політично значущими особами. Наприклад, керівники обласних, військових адміністрацій, керівники облрад, міські голови. Це так само політично значущі особи, скоріш за все».

Попередньо передбачається, що інформацію про те, хто є та чи інша особа і чи вона є політично значущою, чи ні, банківська установа визначатиме самостійно. При цьому, таких осіб не «викинуть» із фінансової системи, а все-таки будуть їм надавати відповідні послуги, хоча і під моніторингом та досить суворим контролем.

Ще однією з семи умов початку перемовин про вступ України до ЄС є імплементація Закону про олігархів з врахуванням висновку Венеційської комісії. А комісія вказала, що зараз, під час війни, не варто імплементовувати цей закон.

«Ми були вимушені погодитись із висновком Комісії, аби мати можливість продовжувати перемовини про вступ до Євросоюзу. А вже після війни зрозуміємо, які юридичні механізми варто використовувати у боротьбі з олігархами, та чи залишаться взагалі такі особи в нашій країні», — зазначив Денис Малюська.

Однак, пауза з імплементацією Закону про олігархів зовсім не означає паузу у застосуванні інших інструментів: кримінальні провадження у активній стадії, повноваження АМКУ збільшені, антикорупційні інструменти відновлюються.

«Олігархи і далі у фокусі уваги! Протягом війни плануємо провести додаткові перемовини з партнерами, вдосконалити закон з їхньою допомогою та, якщо буде потреба, дати зелене світло імплементації», — розповів очільник Мін'юсту.