Міністр юстиції України Денис Малюська взяв участь у заході «Майбутнє Європи: протидія корупції та прискорення євроатлантичної інтеграції України та Молдови» в рамках Генасамблеї ООН, що відбувається у Нью-Йорку. Захід було організовано USAID та Atlantic Council. Про це повідомляє Урядовий портал.

У заході, організованому заступницею Адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізабел Коулман та старшим директором Євразійського центру Атлантичної ради, колишнім послом США в Україні Джоном Гербстом, взяли участь високопосадовці з України та Молдови, а також провідні представники громадянського суспільства та інші ключові зацікавлені сторони, які обговорили подальші кроки на шляху до антикорупційного прогресу та євроатлантичної інтеграції.

Міністр юстиції України, за допомогою відео-зв'язку з України, детально поінформував присутніх про суворе дотримання цивілізованих принципів норм європейського життя в Україні. Адже, минулого року Верховна Рада затвердила Антикорупційну стратегіюна 2021–2025 роки. У ній вказано, що подальша боротьба з корупцією залишається однією з основних вимог суспільства та пріоритетом українського Уряду.