Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо реалізації проектів освіти в Україні за участі Міністерства освіти і науки, Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства фінансів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Глава Уряду заслухав доповідь МОН щодо старту навчального року. Цьогоріч до шкіл пішло ще 500 тис. дітей, які раніше навчалися онлайн.

«Маємо бути певні, що їм гарантовані безпека та всі необхідні умови для навчання. Для цього активно облаштовуються укриття й закуповуються автобуси. Кошти на це виділені», — підкреслив Денис Шмигаль.

Учасники наради також обговорили розширення можливостей для вступу абітурієнтів. Окрім держзамовлень, розглядається впровадження грантів для студентів.

На виконання завдання попередньої наради Мінекономіки розробляє прогноз розвитку ринку праці. На його основі буде сформовано актуальне держзамовлення з урахуванням потреб воєнного часу.

Окрему увагу урядовці зосередили на військовій освіті. Прем’єр-міністр підкреслив, що це пріоритет на найближчі роки.

Також учасники наради відзначили зростання попиту на фахову й профтехосвіту. За словами Дениса Шмигаля, у майбутньому наша держава потребуватиме таких спеціалістів для відновлення, тому Уряд максимально сприятиме їх підготовці.

На нараді були присутні Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки Юлія Свириденко, Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Міністр освіти і науки Оксен Лісовий, Міністр фінансів Сергій Марченко.