Росія веде війну не лише проти України, а проти усього цивілізованого світу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у сесії за участі міністрів фінансів країн Великої сімки 19 травня. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Агресор намагається створити продовольчу кризу, обмежуючи можливості українського експорту. Провокує міграційну кризу, змушуючи мільйони українців шукати прихисток у країнах Європи. Використовує енергоресурси як гібридну зброю, що вже спричиняє різке зростання інфляції у світі», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр навів дані Міжнародного валютного фонду, що прогнозує зниження росту економіки цього року для 143 країн, на частку яких припадає 86% світового ВВП. Глобальне зростання, за даними МВФ, сповільниться приблизно з 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 і 2023 роках. Глава Уряду наголосив, що все це наслідки війни, яку розв’язала росія.

«Сьогодні Україна стоїть на захисті всієї Європи та світу. Ми довели свою стійкість. Показали, що готові тримати удар на всіх фронтах. Українська банківська система працює стабільно. Енергетична система працює стабільно. Запроваджені Урядом податкові та кредитні стимули дозволили частині бізнесу відновити свою роботу», — зауважив Денис Шмигаль.

Водночас за словами Прем’єр-міністра, щомісяця дефіцит українського бюджету складає близько 5 млрд доларів. Тому для України надзвичайно важлива фінансова підтримка.

«Сьогодні ми закликаємо країни Великої сімки надати Україні термінове фінансування для оперативних потреб бюджету. Нам потрібні щонайменше 15 млрд доларів на найближчі три місяці, аби закрити ці потреби. Для нас це так само важливо, як і зброя, яку ви надаєте для боротьби з російською агресією», — підкреслив очільник Уряду.

Денис Шмигаль привітав пропозицію Європейської комісії виділити Україні 9 млрд євро в якості макрофінансової допомоги. За його словами, Україна також сподівається на швидке ухвалення рішення Сполученими Штатами щодо пакета допомоги в розмірі 40 млрд доларів, з яких до 9 млрд можуть бути надані українському бюджету.

Прем’єр-міністр підкреслив, що ця підтримка від країн Великої сімки стане надійним фундаментом для України, аби здобути перемогу.