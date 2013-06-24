У Києві 19 липня відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Тішоком (Прем’єр-міністром) Ірландії Лео Варадкаром. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони, зокрема, говорили про відновлення України та участь у цьому процесі ірландського бізнесу. Денис Шмигаль зауважив, що наша держава зі свого боку надасть увесь необхідний інвестиційний супровід. Він навів приклад ірландської компанії «Kingspan», яка інвестує у свій проект в Україні 280 млн євро, та «CRH» з інвестиціями в розмірі 25 млн євро».

Прем’єр-міністр України також розповів про намагання росії зірвати роботу Чорноморської зернової ініціативи.

«Обстріл портової інфраструктури Одеси ставить під загрозу мільйони життів у всьому світі. Світ має рішуче протидіяти спробам росії влаштувати глобальну продовольчу кризу», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава українського Уряду подякував Ірландії за миттєву допомогу після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС: «Цінуємо зусилля ірландського Уряду та народу на підтримку нашої держави».

Зі свого боку Тішок Ірландії Лео Варадкар відзначив, що його країна стоїть разом з Україною і надалі надаватиме всебічну підтримку, зокрема на рівні міжнародних інституцій.