Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із Виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили фінансування дефіциту бюджету України. Денис Шмигаль подякував за черговий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро, який ЄС надав напередодні.

«Загальна бюджетна підтримка цього року сягнула 16,5 млрд євро. Вдячні Європейському Союзу, адже це допомагає нам зберігати економічну стійкість в умовах повномасштабної війни», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль і Валдіс Домбровскіс проговорили фінансові потреби України на наступний рік та спільну роботу над Ukraine Facility — чотирирічною програмою об’ємом 50 млрд євро.

Окремо вони зосередили увагу на ситуації на кордоні України з деякими країнами ЄС. Прем’єр-міністр озвучив пропозиції української сторони.

«Оперативно налагоджуємо альтернативні логістичні маршрути. Розраховуємо на сприяння Єврокомісії в розв’язанні проблематики», — сказав очільник Уряду України.

Прем’єр-міністр висловив вдячність Валдісу Домбровскісу за постійну підтримку й спільну роботу задля зміцнення відносин України та ЄС.