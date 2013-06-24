За ініціативи Президента Володимира Зеленського був розроблений Концепт посилення стійкості демократії в Україні. Це рамковий документ, який стане основою для дорожньої карти реформ, і в якому будуть враховані як пропозиції реформ від наших партнерів, так і власні напрацювання, зокрема Антикорупційна програма. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Прозоре відновлення: як попередити реалізацію корупційних ризиків».

Під час заходу Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури презентувало свою Антикорупційну програму, яка є продовженням ухваленої Урядом загальної Антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

«Державна антикорупційна програма — це 1700 заходів у 15 сферах. Це плани з впровадження 63 нових цифрових продуктів, які дозволять суттєво зменшити можливості для будь-яких зловживань. Важливо, що всі міністерства повинні затвердити власні актуальні антикорупційні програми. Ці антикорупційні ініціативи стануть одним із ключових напрямків єдиного Плану реформ до 2027 року», — підкреслив Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр, Україна вже має від партнерів низку документів із пропозиціями щодо реформ, зокрема маяки МВФ, положення Угоди про асоціацію з ЄС, вимоги для отримання макрофінансової допомоги ЄС, 7 рекомендацій Європейської комісії, «План для України» в межах програми ЄС Ukraine Facility, рекомендації щодо реформ від США, економічні реформи, які обговорюються зі Світовим банком.

Водночас, як підкреслив Денис Шмигаль, Україна рухається також за іншими важливими пріоритетами:

— розбудова антикорупційної вертикалі;

— зміни в управлінні держпідприємствами;

— діджиталізація і дерегуляція;

— прозорість у закупівлях;

— контроль за використанням коштів міжнародних партнерів.