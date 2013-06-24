4-й Саміт глав держав та урядів Ради Європи повинен встановити перспективний порядок денний. Україна очікує, що Рада Європи продовжить займати тверду позицію у питанні російської агресії проти України. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пленарного засідання саміту. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Перший крок — це створення міжнародного Реєстру збитків України через російську агресію. Сьогоднішнє відповідне рішення є, без перебільшення, історичним. Після цього ми маємо підготувати необхідну правову базу для конфіскації російських активів, а також створити Компенсаційний Фонд. Ці рішення стануть невід’ємною частиною для повномасштабного відновлення України», — зазначив очільник українського Уряду.

Прем’єр-міністр зауважив, що Рада Європи вжила низку рішучих заходів для протидії російській агресії проти України. Зокрема виключила російську федерацію зі своїх лав за серйозні порушення Статуту Ради Європи та стала першою міжнародною організацією, яка підтримала створення всеосяжного міжнародного механізму відшкодування збитків.

«Крім міжнародного механізму компенсації збитків, ми також маємо докласти зусиль до створення міжнародного Спеціального трибуналу для покарання рф за її злочин агресії проти України. Давайте разом працювати над тим, аби встановити мир та справедливість у Європі, аби побудувати краще майбутнє для всіх європейців», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр України підкреслив, що жорстока агресія російської федерації проти України є викликом усім принципам, які відстоює Рада Європи, та основам європейської багатосторонньої архітектури безпеки: «Наша спільна відповідь має бути рішучою. Агресор не повинен перемогти. Україна має відновити суверенітет над всіма своїми територіями».