Україна розраховує на узгодження з Європейським Союзом конкретних часових рамок для запуску процесу всеохоплюючого огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем 9 лютого в межах робочого візиту до Брюсселя (Королівство Бельгія).

Денис Шмигаль підкреслив: Україна очікує, що засідання Ради асоціації забезпечить прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції України до ЄС.

«Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації – як основу для тісного зшивання наших економік та ринків», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що одним із першочергових пріоритетів України є початок діалогу з оновлення параметрів Поглибленої і всеохопної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) між Україною та ЄС.

«Це сприятиме подальшому розвитку двосторонньої торгівлі, а також посилить секторальні положення Угоди», — сказав Прем’єр-міністр.

Глава Уряду відзначив цінність початку офіційного сфокусованого діалогу з ЄС щодо «зеленої» трансформації України та узгодження української політики з Європейським зеленим курсом.

«Україна віддана подальшій інтеграції енергетичних ринків з ЄС, імплементації реформ у сфері енергетики з метою виконання зобов’язань щодо наближення українського законодавства в сфері енергетики до законодавства ЄС», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував Шарлю Мішелю та Євросоюзу за підтримку цілей створення «Кримської платформи»: «Ми очікуємо, що Євросоюз активно долучиться до установчого Саміту Платформи, який заплановано на серпень 2021 року в Києві».

Під час зустрічі Прем’єр-міністр також висловив вдячність Європейському Союзу за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та за послідовну політику санкцій проти Російської Федерації.

На завершення Денис Шмигаль передав Шарлю Мішелю запрошення Президента Володимира Зеленського відвідати Україну та зазначив, що це б стало черговим свідченням надійної підтримки нашої країни з боку ЄС.

Зі свого боку Президент Європейської Ради прийняв пропозицію та пообіцяв відвідати Україну.